Tusenvis av innbyggere isolert i Finnmark

Ifølge NRK gjør to snøskred som gikk fredag, at en ikke kan kjøre bil til Hammerfest.

Det er satt inn helikopter for å framprovosere snøskred og dermed kunne sikre veiene. Først skjer det i Nordkapp kommune, så kommer det til Hammerfest og deretter til Havøysund.

– Går alt etter planen, kan veien bli åpnet i løpet av dagen, sier ordfører Alf E. Jakobsen i Hammerfest lørdag ettermiddag.

Brøytet i fem døgn

I Nordkapp kommune kalte rådmann Raymond Robertsen inn ledergruppa til krisemøte lørdag. Han fortalte at folk begynte å bli slitne.

– Vi har hatt brøytemannskaper ute i fem dager kontinuerlig, sa rådmannen, som la til at ansatte på sykehjem hadde jobbet både doble og triple skift.

Måsøy kommune har fått inn forsyninger sjøveien.

– Butikkene bestiller inn mat med Hurtigruten i stedet for via bil. Folket her er vant med å berge seg i denne typen situasjoner. Nå har det gått lenger tid enn vanlig, men det er ikke krise her så langt, sier ordfører Reidun Mortensen til NRK.

Stor snøskredfare

Ifølge Varsom.no er det stor snøskredfare også lørdag på Finnmarkskysten, i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø. Den er ventet å gå ned ett nivå, til betydelig fare, søndag.

En bil ble delvis tatt av et 300 meter bredt skred som gikk over riksvei 94 like ved Stallogargotunnelen ved Kvalsund utenfor Hammerfest fredag. Ingen ble skadd i hendelsen.

Lørdag ettermiddag gikk det flere ras i Laupstad i Lofoten, men ifølge VG er alle som var i området, gjort rede for.

