Ruter bruker mye mer på kontroller enn de får inn

Det viser regnskapstall som VG har fått tilgang til. Siden 2013 har billettkontrollene kostet 180 millioner mer enn selskapet ha fått inn i gebyrer. De fem siste årene var det kun i 2014 at kontrollene innbrakte mer enn hva de kostet.

Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter påpeker at tallene isolert sett gir et feil bilde, ettersom det skal være en risiko ved å ikke ha gyldig billett.

– Billettkontrollens primære effekt er å sikre at folk reiser med gyldig billett. Ruter skulle ønske at vi ikke måtte utføre kontroller og at alle betalte for tjenesten de benyttet. Slik er det nå en gang ikke, sier pressevakten.

Også Skyss i Hordaland, AtB i Trøndelag og Kolumbus har gått i minus på billettkontrollene de siste årene – dog ikke med like store summer som Ruter, ifølge VG.

