Mann (69) tiltalt for bedrageri – svindlet for nesten 10 millioner

69-åringen hevder at han skulle bygge et cruiseskip med kasino, og har fått en rekke personer til å investere store summer i prosjektet.

Det tror ikke politiet noe på, og påtalemyndigheten har tiltalt mannen for grovt bedrageri. Politiet mener bedrageriet kan betegnes som grovt blant annet fordi det har ført til betydelig økonomisk skade og er begått ved flere anledninger eller over lengre tid.

I tiltalen fra Oslo tingrett kommer det fram at mannen fikk inn mellom 350.000 og 7,2 millioner kroner fra personer som trodde de investerte i cruiseskipsselskapet. Erstatningskravene mot mannen er til sammen på nærmere 9.8 millioner kroner, fra fem fornærmede.

Mannens advokat Arnt Angell i Advokatfirmaet Elden opplyste til VG at klienten nekter all skyld da siktelsen ble kjent.

– Hans oppfatning er at dette er et prosjekt som er under utvikling. Planen hans er å bygge en cruisebåt som skal gå mellom Los Angeles og en havn i Mexico. Om bord på cruisebåten skal det være kasino, taxfree-salg av alkohol og medisiner. Båten er ennå ikke bygd, sa Angell.

