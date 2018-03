Ja til eggdonasjon fra Høyres fylkesledere

NTB Innenriks

Dagbladet har gjennomført en rundspørring om spørsmålet om eggdonasjon blant Høyres fylkeslag. Til tross for at flertallet i programkomiteen har rådet det motsatte, er det nå et flertall for eggdonasjon blant fylkeslagene. Det trenger likevel ikke å bety at det går gjennom på landsmøtet.

I samvittighetsspørsmål som dette, er det nemlig tradisjon for at utsendingene til landsmøtet fristilles og at hver enkelt person kan stemme ut fra egen overbevisning. Flere fylkeslag spår imidlertid at spørsmålet også får flertall i deres delegasjoner, ifølge Dagbladet.

– Vi pleier ikke å binde opp delegasjonen i saker som dette, så det kan være noen i delegasjonen som kan være imot, selv om det var et klart og tydelig ja fra årsmøtet vårt. Antakelsen min er likevel at det vil være flertall for, sier fylkesleder Kristin Ørmen Johnsen (H) i Buskerud Høyre, som også er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Innen 8. mai skal helsekomiteen på Stortinget konkludere. Ap, SV, Venstre og Frp er positive, mens Sp og KrF er imot. I utgangspunktet er det dermed flertall for eggdonasjon, uavhengig av hvor Høyre lander.

