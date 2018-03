Flere store skred i Finnmark – ingen alvorlig skadd

NTB Innenriks

Mannen ble tatt av skred utløst av snøscooterkjøring ved 13-tiden langfredag.

Han ble raskt reddet ut.

– Personen ble dratt ut av dem som observerte raset, og han var ved bevissthet da han ble hentet ut av Sea King og fløyet til sykehus i Kirkenes, sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt til NTB.

Sykehuset opplyser fredag kveld at mannen er regnet som lettere skadd.

Stort skred ved Hammerfest

Det var meldt om stor skredfare i Finnmark langfredag, og minst 20 veier, derav flere fjelloverganger, var stengt som følge av ras, rasfare eller uvær.

Ved 12.30-tiden ble ytterligere en vei stengt da et 300 meter bredt skred gikk over riksvei 94 like ved Stallogargotunnelen ved Kvalsund utenfor Hammerfest. Et kjøretøy med tre personer ble delvis tatt av raset, men det ble ikke meldt om personskader.

Stor snøskredfare

I Troms ble E6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen etter å ha blitt ryddet etter et skred tidligere i påsken.

Noen større ras har det imidlertid ikke vært i fylket i løpet av fredagen, sier operasjonsleder Frode Strende i Troms politidistrikt til NTB.

Ifølge meteorologene vil det fortsatt komme snøbyger i de rasutsatte områdene i Troms og Finnmark de neste dagene. Snøskredfaren er fortsatt vurdert til faregrad 4 – stor – i store deler av de to fylkene.

Det har vært en spesiell vinter i Troms og Finnmark i år. I lengre perioder har det ikke kommet noe nedbør, og det har samtidig vært kaldt. Heidi Stranden hos skredvarslingen i NVE beskriver området som en arktisk ørken, ifølge NRK.

