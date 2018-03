Uværet i nord fører til stengte veier og isolerte bygder 

NTB Innenriks

Ifølge Vegvesenets oversikt er minst 10 veistrekninger i Troms stengt som følge av uvær, ras eller fare for ras. Blant dem er veien inn til bygda Oldervik i Troms, der 23 måtte bli evakuert i båt som følge av et større ras onsdag kveld.

I tillegg er E6 ved Kvænangsfjellet stengt på grunn av uvær. Det samme er E6 mellom Storsandnes og Langfjordsbotn, hovedferdselsåra mellom Troms og Finnmark, som er stengt på grunn av snøras og fare for ras.

I Finnmark er E6 stengt mellom Langsfjordbotn og Alta etter et nytt ras natt til torsdag, skriver iFinnmark. Europaveien er også stengt ved Sennalandet og Hatter. I tillegg er et 20-talls strekninger på mindre fylkesveier i det nordligste fylket stengt som følge av ras, rasfare eller uvær.

For de fleste av veiene vil det bli gjort nye vurderinger i løpet av torsdag formiddag.

Dagbladet skriver at bygder og flere fiskevær er isolert på grunn av de mange stengte veiene. Blant områdene uværet har rammet hardest, er Nordkapp kommune, der flere veier har vært stengt siden slutten av forrige uke. Flere fiskevær i kommunen er fullstendig isolert, og uværet har også ført til problemer med matforsyningen, ifølge NRK Finnmark.

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for deler av de to fylkene på grunn av snøbyger, sterk vind og snøfokk. Vinden vil først avta utover torsdag ettermiddag. I Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Indre Troms er det i tillegg sendt ut snøskredvarsel med faregrad 4 for torsdag.

