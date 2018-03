Siv Jensen: Tar metoo-opprop på alvor

NTB Innenriks

Flere sentrale tillitsvalgte i FpU har stilt seg bak et svært kritisk opprop mot Frps håndtering av metoo-saker, og enkelte har antydet at de vurderer å forlate partiet dersom oppropet ikke blir fulgt opp.

Partileder Siv Jensen sier til Aftenposten at hun tar på alvor det flere ungdommer i partiet nå tar opp.

– Samtidig må den det varsles mot få mulighet til å komme med sin versjon, og av respekt for partene som er berørt må sakene behandles i fortrolighet – ikke i mediene, understreker hun.

Oppropet kommer etter at det ble kjent at personen det ble varslet om i den siste metoo-saken, kan fortsette i sine verv etter å ha fått en advarsel fra organisasjonsutvalget.

– Det er en trend og en kultur som har blitt implementert i partiet over tid. Den siste saken er bare dråpen, sier økonomiansvarlig Bjørnevik i FpU Hordaland til NTB.

Leder for organisasjonsutvalget i Frp, Helge André Njåstad, har sagt til Filter Nyheter at «en streng advarsel» er en «reaksjon som er ganske sterk» overfor mannen, som også har verv i Frp. Han kommenterer ikke oppropet.

– Det vil hefte ved vedkommende at han har en advarsel mot seg. Noen mener det er for mildt, mens noen mener det er for strengt. Sånn er det i alle saker, sier Njåstad, som ikke er enig i at han skyver ansvaret ned på ungdomspartiet i denne saken.

