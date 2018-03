Feil rettet – togene går igjen på Østlandet

NTB Innenriks

En feil i GSM-R-systemet, som sørger for kommunikasjon mellom trafikkstyringssentralene og togene, førte til at alle tog ble satt på vent på Østlandet ved 9.30-tiden torsdag formiddag.

Om lag 20 minutter senere var denne feilen rettet.

Men manglende strømforsyning mellom Lillestrøm og Eidsvoll førte likevel til at flere tog sto stille utover torsdagen.

Ved 11.40-tiden meldte Bane Nor at strømfeilen er utbedret og at togtrafikken går som normalt igjen mellom Lillestrøm og Gardermoen. Samtidig opplyste de at Eidsvoll stasjon fortsatt er stengt på grunn av feil med strømtilførselen.

Noen følgeforsinkelser må påregnes, og reisende på de berørte strekningene oppfordres til å oppsøke nettsidene til NSB og Flytoget for mer informasjon om hver enkelt avgang.

