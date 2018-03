Seig vinter fører til kritisk mangel på høy i store deler av landet

NTB Innenriks

– Våren kommer unormalt sent i år. Dette kombinert med færre slåtter, mindre avlinger og dårlig kvalitet i fjor har ført til lite høy, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til NRK.

Særlig på Vest- og Sørlandet var fjorårets avlinger så dårlige at bøndene her kjøpte opp mye av høyet på Østlandet. Det har ført til at høyprisen i Oslo og Akershus er tredoblet – fra to-tre kroner per kilo til åtte-ni kroner.

– Det er ikke mer høy å få tak i her i området. Vi er redde for at dyrene ikke får mat og må finne alternativer. Nå er planen å hamstre så mye vi kan og starte å produsere litt selv i år, sier Line Digerud Waagsaas på Søndre Digerud gård i Akershus til kanalen.

Flere bønder er i samme situasjon, en av dem Stian Syversen fra Nordtveit gård i Oslo som var nær ved å legge ned hele driften.

– Etter å ha ringt rundt klarte vi til slutt å få tak i høy som gjør at vi kan fortsette. Jeg vil tro at andre steder risikerer man å måtte legge ned storfe- og hestehold, sier han.

(©NTB)