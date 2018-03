Saksbehandler i Lillesand kommune anmeldt for korrupsjon

NTB Innenriks

– Jeg kan ikke spesifisere hva det straffbare forholdet handler om. Det jeg kan si er at anmeldelsen ble levert for en tid tilbake, etter at jeg hadde gjort en grundig vurdering av de faktiske forhold og mottatt juridisk bistand. Det som skjer nå er at politiet etterforsker saken, og skal ta stilling til hvordan den vil behandles etter straffeloven, sier rådmann Guri Ulltveit-Moe i Lillesand til Agderposten.

Hun bekrefter at det er en saksbehandler som er politianmeldt, og forteller også at det fra kommunens side er igangsatt en såkalt personalsak. Det er ikke kjent hvordan den ansatte stiller seg til anmeldelsen, men vedkommende tar saken tungt, sier Ulltveit-Moe.

– Jeg vil gjerne presisere at inntil saken er etterforsket og behandlet i rettsvesenet, så er ingen dømt. Utfallet av saken er helt åpen. Det er viktig at vi ikke nå forhåndsdømmer noen. Her må prosessen få gå sin gang, sier rådmannen.

