Onsdag var den roligste dagen for Røde Kors så langt i påsken

– Det kan se ut som om mange tenker seg om. Vi er glade for at det ikke har vært flere skred så langt i påsken, sier Kenneth Gulbrandsøy, nestleder i landsråd Hjelpekorps i Røde Kors i en pressemelding.

Fram til klokken 17 onsdag ble det rapportert inn 37 skader. Røde Kors har blant annet hatt et søksoppdrag på Haukelifjell i Telemark hvor en kvinne ble funnet i live. I Troms har Røde Kors vært ute på et oppdrag etter at en mann ble tatt av snøras og skadd, men ikke begravd. Han fikk meldt fra selv slik at han kunne bli hentet ut.

Elleve henteoppdrag onsdag

Totalt har det vært elleve henteoppdrag for Røde Kors onsdag, mens det tirsdag var 38 oppdrag hvor folk har blitt skadd og trengt hjelp av Røde Kors for å komme til ambulanse eller annen medisinsk hjelp.

– Det kan være flere årsaker til nedgangen. Vi håper mange har vist godt fjellvett, eller blitt advart mot å ta sjanser. Mange har nok også brukt dagen på å reise til fjells, og det er også mye tilfeldigheter som avgjør antall skader, sier Gulbrandsøy.

Han tror også at skredfaren kan ha skremt enkelte turgåere.

– Det er absolutt grunn til å fortsatt ta skredfaren på alvor. Bildet er uendret. Solpåvirkning gjør at rasfaren fortsatt er stor mange steder, sier han.

Behandlet 16 for skader i Telemark

Telemark Røde Kors Hjelpekorps melder at de onsdag har behandlet 16 skader i påskefjellet, noe som ligger på gjennomsnittet for onsdagen i påsken de siste fem årene.

Natt til onsdag bisto Røde Kors i Telemark med å hente ut to personer med symptomer på norovirus fra Mogen turisthytte. Onsdag ettermiddag var Røde Kors også på vei til Mårbu turisthytte for å bistå en pasient med symptomer på norovirus.

Tre helikopterhentinger onsdag kveld

Hovedredningssentralen har også måttet bistå med redningshelikopter onsdag kveld. Ved Trolltind i Sunndal kommune på Nordmøre ble et helikopter sendt for å hente ut et følge på fire personer som hadde kjørt seg fast i bratt terreng.

På fjellet Ruten i Hemne kommune i Trøndelag hentet redningshelikopter fra Hovedredningssentralen ut en kvinne som trolig har brukket beinet.

I Troms ble også helikopter sendt på henteoppdrag etter at en mannlig turist skadet seg på en fjelltur ved Kavringtinden.

