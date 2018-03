Mann fløyet til sykehus etter skredulykke i Tromsdalen

NTB Innenriks

– En person ringte selv inn og meldte at han var tatt av et skred ovenfor Solligården. Innringer fortalte at han befant seg nede i skogbunnen og at han er skadd i armene. Han oppga sin egen posisjon og vi fikk lokalisert ham ganske greit, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til NTB.

Mannen varslet politiet like før klokken 14. En redningsmann fra ambulansehelikopteret firte seg ned til mannen og i 14.30-tiden hadde helikopteret løftet ham ut av skredet og fløy ham deretter til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for videre behandling.

Mannen hadde med seg to hunder, og begge overlevde skredet. De ble imidlertid igjen i fjellsiden, og en skredekspert vurderte onsdag ettermiddag om det var forsvarlig å starte søk etter hundene i området, skriver Nordlys.

Mannskaper fra Røde Kors ble tilkalt slik at man skulle ha et alternativ dersom det ikke skulle lykkes å løfte mannen ut av skredområdet med helikopter.

Det var tett snø med snøbyger og dårlig sikt i området da skredulykken skjedde.

