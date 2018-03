Mann døde i arbeidsulykke ved trelastbedrift Aust-Agder

NTB Innenriks

Mannen ble påkjørt av en truck inne på bedriftens område, opplyser politiet til NTB. Han døde på stedet av skadene han pådro seg. Saken etterforskes av politiet, og Arbeidstilsynet er varslet om saken.

– Hva som skjedde forut for hendelsen er ikke helt klart for oss, men vi vil gjøre noen etterforskningsskritt for å avdekke hva som er skjedd, sier operasjonsleder Eivind Formoe i Agder politidistrikt.

Den døde var en mann i midten av 70-årene som fremdeles var i jobb for sagbruket. Mannen som kjørte trucken ble onsdag ivaretatt av bedriftens HMS-system.

Ulykken skjedde på Bergene Holm, avdeling Nidarå i Åmli som består blant annet av et sagbruk og høvleri. Bedriften har 80 ansatte.

– Onsdag var det full produksjon på dagtid, opplyser administrerende direktør Erland Løkken til Fædrelandsvennen.

