Kjempeskavl truer hytta – påskeferien avlyst 

Det er stor snøskredfare i den nordlige landsdelen nå i påskeferien. Noen er litt mer utsatt en andre. Til TV 2 forteller Bente Andreassen at hyttenaboen deres, Camilla Daae Quale, tok et utrolig bilde av hytta deres i Sarnes utenfor Honningsvåg. På bildet ses en diger snøskavl som henger over hytta i fjellsiden bak.

– Vi var i utgangspunktet litt usikre på om vi skulle dra på hytta, ettersom vi har hatt litt problemer med avløpet. Men da vi så bildet, ble vi i alle fall sikre på at vi ikke skulle dra, forteller Andreassen.

Det var Finnmarksposten som først omtalte saken. Fotografen forteller at de befinner seg på sin egen hytte i nærheten, hvor det ikke er skredfare.

– Men vi er værfast her ettersom veien er stengt. Det er mye vær her nå, sier Daae Quale til kanalen.

Det første de måtte gjøre tirsdag morgen var å grave fram snøscooteren sin, som var blitt fullstendig nedgravd i all snøen.

