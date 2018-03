Frp vil ha prøveordning med påskeåpne butikker

NTB Innenriks

Ørsal Johansen viser til at regjeringens Jeløya-plattform fra januar åpner for å se på reglene for søndagshandel for å gjøre hverdagen enklere for folk flest, skriver Nationen.

Med bakgrunn i regjeringserklæringen forslår Johansen en prøveordning der det åpnes for at butikkene kan holde åpent i helligdagene i påsken. Ordningen han foreslår, vil gjelde i de kommunene som ønsker det.

– Påsken viser hvor viktig det er å se på ordningen med helligdagsstengte butikker. Det er mange helligdager i denne høytiden, som gjør at butikkene holdes stengte over flere dager, selv om folk vil handle. Vi mener det er på høy tid å forenkle reglene for helligdagshandel som vil gagne inntjeningen til lokalbutikkene og forbrukerne.

I januar, rett etter at Jeløy-erklæringen ble lagt fram, ble et forslag om å be regjeringen om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel vedtatt med stemmene fra Ap, SV, SV, KrF, MDG og Rødt. Bakgrunnen var at partiene ville unngå at flere må jobbe på helligdager.

