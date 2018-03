Babyboom hos lemurene i Dyreparken i Kristiansand

NTB Innenriks

De tre fødslene skjedde i forrige uke med få dagers mellomrom og den eldste av de tre er nå rett over en uke gammel. Biolog i Dyreparken, Helene Axelsen, kan med begeistring meddele at alt ser veldig lovende ut.

– Det ser ut til at alle de tre mødrene tar godt vare på ungen sin og sørger for både stell og mat. I tillegg hjelper de også til med hverandres unger, noe som er utrolig gøy å se, forteller Axelsen.

Dette er første gang siden 2010 at det er unger hos ringhalelemurene i Dyreparken. Det har vært fødsler ved et par anledninger etter dette, men grunnet sykdom eller komplikasjoner ved fødsel har ikke ungene overlevd mange dagene. Axelsen er likevel veldig optimistisk for fremtiden til disse tre små.

Vanskelig å få øye på

– Den eldste er allerede over en uke gammel og ser veldig frisk og fin ut. Den har til og med begynt å klatre bitte litt på egen hånd, noe som er et kjempegodt tegn, sier hun.

Bakgrunnen for babyboomen er at det i fjor høst kom tre nye lemurhunner til Kristiansand fra Wildlands zoo i Nederland. De ble satt inn i en flokk bestående av 13 hanner, og resultatet av denne nye sammensetningen er nå at alle de tre hunnene har fått hver sin unge.

For skuelystne gjester er det allerede mulig å se de små lemurene i Dyreparken. I en periode rundt fødselen er hannene og hunnene atskilt for å la de nybakte mødrene få ro til å konsentrere seg om de viktigste oppgavene sine. Lemurhannene tar ikke del i ungestellet.

Holder seg til moren

– De små lemurene drikker kun melk i noen måneder før de begynner så smått å smake på maten de voksne lemurene får. De er også veldig avhengig av sin mor i en lengre periode og vil, med unntak av små oppdagelsesferder på egen hånd, holde seg på magen og ryggen til mødrene sine i tiden som kommer, forteller Axelsen.

Ringhalelemuren holder i naturen kun til på Madagaskar, på lik linje med andre lemurarter. Grunnet politisk uro og fattigdom som igjen fører med seg ulovlig jakt og hogst av skogen hvor lemurene bor, står arten under sterkt press og bestanden har sunket kraftig de siste årene. Arten er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste.

(©NTB)