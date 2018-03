Villsvin på 68 kilo skutt på Toten 

NTB Innenriks

Dyret ble felt søndag mellom Borglund og Bøverbru, melder Totens Blad. Det skal være første gang et villsvin er skutt på vestsiden av Mjøsa.

Gjennom lang tid har det vært observasjoner av villsvinet i området mellom Sletta, Lena og Kolbu. Dyret er blitt fulgt takket være sporsnø, men det har vært vanskelig å komme innpå.

Villsvin er uønsket i norsk fauna, blant annet fordi de kan spre sykdom til tamgrisbesetninger. De siste årene har det kommet dyr fra Sverige som har etablert seg i grensestrøkene. I 2016 ble det skutt et streifdyr i Nannestad.

– Vi vet ikke hvor dette dyret har kommet fra, sier Johan Venger, som har ledet jakten.

Seks-sju jegere har deltatt i jakten i begge Toten-kommunene. Venger vet ikke om dette dyret er det eneste i området.

– Det kan vi ikke si sikkert, noen mener de har sett to villsvin, men det er usikkert. Vi har funnet et slags hi som villsvinet har laget, sier han og forklarer at villsvinet er alteter.

– Vi har blant annet sett at dette villsvinet for ikke så lenge siden spiste et rådyr, trolig et dyr som hadde bukket under for den harde vinteren. Ellers spiser de alt fra røtter til hestemøkk, sier han.

Villsvinet har også holdt til rundt foringsplasser for rådyr, viser sporene.

