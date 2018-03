Børsen slo tilbake

NTB Innenriks

Oslo fulgte dermed nok en gang utviklingen ved toneangivende børser utenlands, som i USA og Asia, hvor det ble rapportert som svært positive tall natt til tirsdag. Det var få eller ingen enkeltnyheter knyttet til selskaper eller bransjer på indeksen som kunne forklare utviklingen mandag (-0,2) og tirsdag (+0,9).

Også i Europa endte børsene positivt. FTSE 100-indeksen i London og DAX 30 i Frankfurt steg med 1,6 prosent, mens CAC 40 i Paris endte opp 1 prosent.

Samtlige av de ti største selskapene på hovedindeksen, med Yara (+2,5), Aker BP (+2,2), SalMar (+1,8) og Orkla (+1,3) i spissen, la på seg tirsdag. Det aller største av dem, Statoil (+1), var tirsdagens mest omsatte selskap. Flere av de øvrige børskjempene lå høyt oppe på omsetningslisten.

Nordsjøoljen holdt seg fortsatt rett over 70 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for rundt 65,4 dollar tirsdag ettermiddag.

(©NTB)