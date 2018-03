Vippe- og neglelim inneholdt ulovlige stoffer

NTB Innenriks

Til sammen ble ti produkter undersøkt på tampen av 2016, som en del av overvåkingsprogrammet for kosmetikk.

Det er forbudt å bruke hydrokinon i «extensions» (vippeforlengere), men det ble likevel påvist i to slike produkter. Det er lov å bruke en viss mengde av kjemikaliet i neglelim, men Mattilsynet fant for mye av det i to slike produkter. Det ble også påvist for mye akrylat i to typer neglelim. Det finnes ikke regler for bruk av akrylat i kosmetikk, men stoffet er kjent for å være allergifremkallende, ifølge Mattilsynet.

Tilsynet har også analysert 50 hårfarger for å se etter ulovlige kjemiske stoffer som kan være sterkt eller ekstremt allergifremkallende. Bare én av prøvene inneholdt for mye av det sterkt allergifremkallende stoffet p-fenylendiamin.

Mattilsynet oppfordrer folk til å melde fra om de får bivirkninger ved bruk av kosmetikk.

