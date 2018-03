Tove R. Wang går av som generalsekretær i Redd Barna

NTB Innenriks

Wang har jobbet for Redd Barna siden hun som 24-årig sykepleier i Jemen dro til Sri Lanka for organisasjonen. Hennes store kampsak har vært å kjempe for utdanning for barn i konfliktområder. Hun ble ansatt som generalsekretær i 2009, en stilling hun ikke selv søkte på, men som hun ble overtalt av sine kolleger til å ta.

– Vi må ta fatt i de som har det verst. Du kan ikke tro at velstand skal «trickle down» når gapet er stadig økende. Da må man begynne å jobbe både nedenifra og opp, og ha økonomisk samfunnsutvikling, sier Wang til Bistandsaktuelt.

Hun går av til høsten og er ikke minst bekymret for situasjonen til barn i Jemen, der hun begynte sin utekarriere for 43 år siden.

– Det er bare tragisk at barn i Jemen har det sånn som de har det i dag. Jeg så barn dø regelmessig da jeg var der i to år, for mer enn 40 år siden. Årsaken var dårlig helse og kvinner som ikke hadde evne til å følge opp barna sine helsemessig. Og nå dør de av krig. Det er et sårbart land. Når krig kommer i tillegg, så er det bare katastrofalt for sivilbefolkningen. Det er sjokkerende at man har ikke sett en bedring for barn på 40 år, og at man så blir satt tilbake av krig, sier Wang.

