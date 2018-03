Strømnettselskap frifunnet i rettssak etter skogbrann

NTB Innenriks

Dommen i det sivile søksmålet falt i Namdal tingrett, opplyser NTE Nett AS selv i en pressemelding mandag. Bak regresskravet mot nettselskapet og deres forsikringsselskap Gjensidige sto flere andre forsikringsselskaper.

– Vi er tilfredse med tingrettens beslutning om frifinnelse. Dommen viser at ansvaret for brannen ikke kan legges på NTE Nett. Dette er i samsvar med det vi hevdet hele tiden. Det var helt ekstraordinære værforhold, med langvarig sterk vind, lave temperaturer og tørke i januar 2014. Dette førte til at vegetasjonen ble ekstremt tørr, og at brannen utviklet seg til en katastrofe, sier administrerende direktør Trygve Kvernland i NTE Nett.

55 bygninger ble totalskadd og 70 personer ble hjemløse i brannen i januar 2014. Den startet etter at NTE Nett hadde drevet vedlikeholdsarbeid ved sine strømlinjer. Politiet slo i ettertid fast at selskapet ikke kunne klandres og henla saken.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

