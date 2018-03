Politiet tror 21-åring falt fra sjuende etasje – mor og sønn drapssiktet

NTB Innenriks

Mor og sønn ble mandag ettermiddag begge varetektsfengslet i fire uker, de to første av dem i full isolasjon, ifølge Bergens Tidende. De er begge siktet for drap eller medvirkning til det, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Det var fredag morgen at en 21 år gammel mann ble funnet død og skader som tydet på at han hadde falt fra stor høyde. Avdøde ble funnet ved inngangspartiet til en høyblokk i Dag Hammarskjölds vei i Fyllingsdalen. Politiet mener offeret ble dyttet over et midlertidig rekkverk etter først å ha blitt utsatt for vold i leiligheten sjuende etasje.

Mor og sønn bor sammen i leiligheten. Verken den avdøde eller siktede er betegnet som kjenninger av politiet.

Var på åstedet

Mannen i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet uten dramatikk i leiligheten flere timer etter dødsfallet. Han varslet selv politiet om dødsfallet natt til fredag, og var i første omgang siktet for å ha utøvd vold mot avdøde. Ifølge Bergens Tidende var avdøde og den siktede mannen kamerater.

Advokat Bjarte Aarlie, som forsvarer den drapssiktede mannen, sier til NTB at han foreløpig ikke kan uttale seg om hvordan klienten stiller seg til siktelsen eller til varetektsfengsling.

Advokat Kaj Wigum, som forsvarer den siktede moren i 40-årene, understreker at kvinnen ikke erkjenner noen form for skyld. Ifølge Bergens Tidende har kvinnen i avhør i helgen forklart at hun lå og sov mens sønnen og den nå avdøde kameraten var i leiligheten.

Obduseres

Advokat Christian Flemmen Johansen er oppnevnt som bistandsadvokat for avdødes nærmeste pårørende.

– Vi har tillit til at politiet etterforsker saken på en god måte og håper å få den opplyst så godt som mulig, sier Johansen til Bergens Tidende.

Bergenspolitiet vurderer å be Kripos om hjelp i den videre etterforskningen.

– Det blir vurdert, men vi har ikke sendt noen anmodning til Kripos ennå. Det kan tenkes at vi sender en slik forespørsel før påske, men det er altså ikke avgjort, sier politiinspektør Olav Valland, ny sjef for politiet i Bergen, på Sotra og i Øygarden til BT.

Avdøde er sendt til obduksjon ved Gades Institutt i Bergen.

