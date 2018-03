Fjellvettreglene kjent for de fleste – menn lever farligst

NTB Innenriks

Halvparten av norske menn mener de har gode nok kunnskaper til å ferdes trygt i fjellet, mens fire av ti mener de til en viss grad har det. Under ti prosent erkjenner at de ikke har gode nok fjellvettkunnskaper, viser en undersøkelse Opinion har gjort på oppdrag for Røde Kors.

Undersøkelsen viser samtidig at det er flere menn enn kvinner som har opplevd farlige situasjoner i fjellet. Mens to av ti menn sier de har opplevd dette, svarer i overkant av hver tiende kvinne det samme.

– Det er i større grad enn før snakk om fjellvettreglene, og de er en viktig del av turplanleggingen. Vi har sett en gledelig nedgang i alvorlige hendelser i vinterfjellet de siste årene, men derimot har vi fått flere hendelser knyttet til dagsturer. Menn tar kanskje litt lettere på dagsturer i fjellet enn kvinner, sier Røde Kors’ president Robert Mood.

Sammen med Den Norske Turistforening arrangerer Røde Kors den såkalte fjellvettdagen mandag. Den første hverdagen i påskeuken har vært fast fjellvettdag siden relanseringen av fjellvettreglene i 2016.

