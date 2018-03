Børsen startet påskeuka i rødt

NTB Innenriks

Det som i løpet av mandagen så ut til å bli en positiv dag på Oslo Børs – med hovedindeksen over 800 poeng store deler av dagen – endte med fall helt mot slutten av handelsdagen. Utviklingen er i tråd med den som fant sted på de toneangivende børser i Europa.

FTSE 100-indeksen i London falt med 0,5 prosent, DAX 30 i Frankfurt falt med 0,8 prosent og CAC 40 i Paris falt 0,6 prosent.

I Oslo falt verdien til fem av de ti største selskapene på hovedindeksen. Statoil (+0,4), Yara (+0,6), Marine Harvest (+1,1), Gjensidige (+0,3) og SalMar (+3,6) dro indeksen opp, mens Telenor (-0,3), DNB (-0,8), Hydro (-1,3). Orkla (-0,4) og Aker BP (-0,1) dro indeksen ned.

SalMar ble mandagens vinner, mens Statoil var det mest omsatte selskapet.

Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for rett over 70 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje hadde falt med rundt 40 cent til drøyt 65 dollar fatet.

(©NTB)