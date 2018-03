NTB Innenriks

Politiet meldte om ulykken på Twitter like etter midnatt. De opplyser at det dreier seg om en møteulykke og at to biler med fire personer var involvert.

Nødetatene er på stedet og et felt er sperret, skriver politiet i Øst politidistrikt.

Det meldes om glatte kjøreforhold.

(©NTB)