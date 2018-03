Voldssiktet i Fyllingsdalen blir ikke framstilt for fengsling

NTB Innenriks

Det er vakthavende jurist i Vest politidistrikt, politiadvokat Jan Christian Alvheim, som forteller til Bergens Tidende at den voldssiktede mannen ikke vil bli fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

Den siktede er imidlertid ikke løslatt etter avhøret som ble avsluttet sent fredag kveld, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt til avisen.

Mannen ble pågrepet fredag etter at en mann ble funnet død med skader som var forenlig med fall fra stor høyde ved en 13 etasjer høy boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen. Mannen ble funnet ved 5-tiden om morgenen. Politiet vet ikke hva som kan ha skjedd, men åpnet en bred etterforskning fredag for å få klarhet i saken. I den forbindelse ble en mann siktet for kroppskrenkelse og tatt inn til avhør. Han skal ha utøvd vold mot mannen som døde.

Avhøret av mannen ble avsluttet først ved midnattstid fredag kveld etter å ha vart i om lag fire timer.

– Det er foreløpig lite jeg kan si, uttalte mannens forsvarer, advokat Bjarte Aarlie, til avisen natt etter avhøret.

