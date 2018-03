Svarstad Haugland ut mot Vårt Land etter Mathisen-exit

NTB Innenriks

– Jeg har sagt opp både Vårt Land og Dagsavisen i dag. Dagsavisen støtter nemlig et opprop mot Åshild. Dette er tragisk!, skriver Svarstad Haugland på Facebook, ifølge Dagen.

Svarstad Haugland skriver kommentaren under et Facebook-innlegg fra Geir Gundersen, tidligere generalsekretær i Blå Kors, der han kommer med sterk kritikk av avgjørelsen om å si opp Mathisen.

Oppsigelsen av Mathisen kom litt over en uke etter at det ble kjent at Per Magne Tveiten, styreleder i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, ikke lenger har tillit til Mathisen.

En rekke lesere oppfordret til boikott av avisene. Det har også blitt opprettet et opprop mot oppsigelsen, som hittil har over 450 underskrifter.

