Røde Kors tror på travel påske – med økt snøskredfare i hele landet

Etter et døgn i beredskap har hjelpekorpsene allerede brukt over 175 tjenestetimer på blant annet søk i skred, leteaksjoner og skader. Flest skader har skjedd i terreng, opplyser Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps.

Løvik påpeker at det er stor snøskredfare i store deler av landet. På Helgeland varsler NVE faregrad 4 – stor snøskredfare – for lørdag, og faregrad 3 – betydelig – i resten av Nord-Norge. Også på Vestlandet er det varslet betydelig snøskredfare, spesielt i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Fjordane.

På Østlandet har NVE utstedt varsel om moderat til betydelig snøskredfare.

– Vi oppfordrer alle til å følge merkede løyper, da disse går utenfor skredfarlig terreng. Dette gjelder både skiløpere og turgåere. I Trøndelag har det hittil i år gått skred på steder det ikke pleier å gå skred, så det er viktig å ta sine forholdsregler, sier Løvik.

Hun anbefaler dessuten alle å velge tur etter evne og å tilpasse løypa til hele turfølget.

Snøskredfaren har allerede latt seg merke i trafikken. Riksvei 13 over Vikafjellet i Sogn og Fjordane ble fredag stengt etter at en snøskred hadde gått over veien. Lørdag ble det åpnet for kolonnekjøring.

Ifølge politiet i Telemark ble Tinnsjøveien ved fylkesvei 37 stengt på grunn av rasfare, og i på riksvei 15 mellom Vågå og Garmo ble veien stengt lørdag på grunn av snøras.

I Finnmark gikk et mindre snøskred på Grøtnes utenfor Hammerfest lørdag, melder politiet.

