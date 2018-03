Kvinne alvorlig skadd i husbrann på Senja

NTB Innenriks

– Vi fikk melding om brannen litt over klokken 22 via 110-sentralen. En nabo hadde meldt fra om brannen og at det befant seg to damer i huset, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt.

De to hadde inhalert røyk og ble først tatt hånd om av helsepersonell på stedet.

– Kort tid etter ble det opplyst at en godt voksen dame født på 1930-tallet var blitt fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge, sier Munkvold.

Sykehuset opplyste til NTB lørdag morgen at kvinnen er alvorlig skadd.

Munkvold sier til NTB at huset er totalskadd og ubeboelig.

– Vi har en indikasjon på mulig brannårsak, men det holder vi foreløpig for oss selv. Det blir iverksatt en etterforskning, sier han.

Politiet meldte om brannen på Stonglandseidet i Tranøy kommune på Twitter klokken 23.46.

