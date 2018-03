Kolonnekjøring på riksvei 13 over Vikafjellet

NTB Innenriks

– Været avgjør hvor lenge det blir kolonnekjøring. Det er litt dårlig vær nå, sa Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen vest til NTB litt etter klokken 15.

Veistrekningen ble stengt etter at det gikk flere snøras over riksveien fredag ettermiddag. Da sa Vegvesenet at veien trolig ville bli åpnet igjen klokken 8 lørdag, men lørdag formiddag ble det opplyst at strekningen ville være stengt fram til klokken 15. Vegvesenet åpnet imidlertid for kolonnekjøring allerede klokken 14.

– Brøytemannskapene ønsker å utvide veien litt mer enn det de har klart hittil. Vind og snøvær har gjort arbeidet vanskeligere, sa Katrina Kvåle ved Vegtrafikksentralen vest til NTB tidligere lørdag.

