Tusener melder seg inn i Frp etter Listhaug-bråk

De siste ti dagene har Frp fått over 3.400 nye medlemmer. Knappe 2.900 av disse har kommet de tre siste dagene, opplyser partiet fredag.

Bare det siste døgnet har Fremskrittspartiet fått over 1.200 nye medlemmer.

Partileder Siv Jensen mener det rekordstore antallet nye medlemmer er en tydelig beskjed om støtte til Frp.

– Medlemmer oppgir ikke årsaken til at de melder seg inn, men det er naturlig å koble det høye antallet nye medlemmer med situasjonen rundt Sylvi Listhaug og debatten om norsk innvandringspolitikk, sier Jensen til NTB.

Bare i Rogaland Frp skal 350 personer ha meldt seg inn den siste uken.

– Politikken viktigst

Fremskrittspartiet opplyser samtidig at 90 personer har meldt seg ut av partiet siden nyttår, 14 av dem den siste uken.

Jensen tror folk flest ønsker politikere som snakker om de vanskelige sakene.

– De begynner å bli lei av debatten om debatten. For Frp vil det alltid være politikken som er det viktigste, sier partilederen.

Hun understreker at Frp skal fortsette å jobbe for en streng innvandringspolitikk og andre kjernesaker.

Fremskrittspartiet hadde ved utgangen av fjoråret 14.585 betalende medlemmer.

Flyr høyt

I den mye omtalte Facebook-posten skrev Listhaug at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn av nasjonens sikkerhet. Innlegget ble slettet etter fem dager med massiv kritikk, og både statsminister Erna Solberg (H) og Listhaug ba til slutt om unnskyldning for at posten ble lagt ut.

Saken endte imidlertid med at Listhaug måtte gå av som justisminister etter bare 61 dager i jobben. Det betød samtidig at mistillitssituasjonen som var under oppseiling mot Solberg-regjeringen i Stortinget, ikke ble satt på spissen.

I kjølvannet av saken har Frp også opplevd svært høy oppslutning på flere meningsmålinger:

* På Ipsos' partibarometer for Dagbladet får Frp i mars en oppslutning på 20,8 prosent, 7,2 prosentpoeng mer enn i februar.

* I en Kantar-TNS-måling for TV 2 tirsdag går Frp fram med 9,8 prosentpoeng, til 20,6 prosent.

Økt interesse

Også andre partier har opplevd økt interesse som følge av den harde debatten omkring Listhaugs Facebook-post.

Ap og Rødt øker medlemstallet med henholdsvis 450 og 400, ifølge tall torsdag.

– Jeg er veldig glad for at folk som blir engasjert i en opphetet politisk debatt, melder seg inn i politiske partier, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

Mens 450 har meldt seg inn i Ap, har også 150 meldt seg ut, noe Stenseng tror kan ha sammenheng med diskusjonen om EUs energibyrå Acer.

Siden mandag har 267 personer meldt seg inn i Kristelig Folkeparti, mens 162 personer har meldt seg ut. Nettotilveksten er altså 105, ifølge avisen Dagen.

SV melder om en medlemsvekst på 304 medlemmer den siste uken. Samtidig har bare 13 meldt seg ut av partiet.

