Frode Brurås var på vei over Vikafjellet i 13-tiden fredag da han måtte stoppe foran et ras som hadde gått over veien. Da han skulle spa vekk snøen, kom det to nye ras som traff bilen hans, skriver Bergens Tidende.

– Jeg måtte komme meg vekk. Jeg måtte løpe mellom rasene, sier han.

Brurås ble fraktet ut av området i en av Vegvesenets biler.

Vegtrafikksentralen opplyser på Twitter at veien trolig blir åpnet igjen lørdag klokken 8.

