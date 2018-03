Mann siktet for kroppskrenkelse etter dødsfall i Bergen

NTB Innenriks

Ifølge politiet hadde mannen skader etter fall fra stor høyde. Teknikere fra politiet undersøkte ifølge Bergens Tidende fredag en leilighet i sjuende etasje i blokka, men politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt vil ikke kommentere detaljer i etterforskningen.

– Det er så tidlig i etterforskningen, og det er så mange vitner vi må snakke med, at vi må være varsomme med hva vi gir ut av detaljer om saken, sier politiadvokaten til NTB.

Kroppskrenkelse

Den døde mannen ble funnet utenfor blokka ved 5-tiden fredag. En mann, også han i 20-årene, er siktet for kroppskrenkelse mot avdøde. Høyland sier den pågrepne vil bli avhørt i løpet av kvelden fredag, og at det er for tidlig å kommentere om det vil være aktuelt å kreve mannen varetektsfengslet.

– Det er for tidlig å si om den siktede også kan knyttes til dødsfallet, sier Høyland.

Verken den døde eller den pågrepne betegnes som kjenninger av politiet.

Det foregår byggearbeider med rekkverkene på svalgangene i den 13 etasjer høye blokka i Fyllingsdalen, og det er satt opp provisoriske gjerder på stedet.

Uklarheter

Den siktede har fått oppnevnt advokat Bjarte Aarlie som forsvarer. Advokaten hadde fredag ettermiddag ennå ikke snakket med klienten sin, men skulle bistå under avhøret.

– På grunn av uklarhet rundt omstendighetene som førte til dødsfallet, har politiet startet en bred etterforskning for å avklare hendelsesforløpet, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Høyland sier det er mange vitner som skal avhøres, og at det derfor er nødvendig å skjerme etterforskningen.

– Vi har vært på åstedet og gjort undersøkelser. Vi må tilbake for å gjøre ytterligere kriminalundersøkelser, og vi vet ikke helt hva det vil utløse av behov for nye avhør, sier politiadvokaten.

Den døde mannen er sendt til obduksjon på Gades Institutt.