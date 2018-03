Mann i 60-årene siktet for drap på Sandaker i Oslo

NTB Innenriks

– Politiet har ennå ikke noen sikker identifikasjon på avdøde, men ifølge opplysningene i saken har de to en relasjon til hverandre, men er ikke i slekt, opplyste politioverbetjent Anne Alræk Solem ved Seksjon for etterforskning av alvorlig vold i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse fredag.

Politiet ble varslet av AMK om dødsfallet i 3-tiden natt til fredag da en mann ringte og fortalte at det lå en livløs person i en leilighet. Mannen som ringte, er han som nå er siktet for drap.

– Det gikk bare noen få minutter fra politiet ble varslet og til vi var på stedet. Da politiet kom inn i leiligheten fant de en død mann der inne. På bakgrunn av de samlede opplysningene valgte politiet å gå til pågripelse av mannen som nå er siktet i saken, sier Solem til NTB.

Ikke kjent for politiet

Hun forteller at den drapssiktede er en norsk mann i 60-årene som bor i Oslo. Avdøde var det fredag formiddag for tidlig å si noe konkret om, men politiet har fastslått at han «ikke er helt ung». Verken den siktede eller avdøde er kjent av politiet fra tidligere.

Den drapssiktede mannen viste selv hvor den døde personen befant seg da politifolk og helsepersonell kom til leiligheten. Politiet har ingen grunn til å tro at det var andre personer til stede da det de mener er et drap skjedde. Det var heller ikke andre personer i leiligheten da politiet kom fram.

Politiet holder foreløpig kortene tett til brystet, og vil ikke si om de har funnet det som kan være et drapsvåpen.

– Omstendighetene på åstedet kan vi ikke si noe om. Vi må først få avhørt siktede, og han må forklare seg upåvirket av informasjon i mediene, sier Solem.

Avhøres

Politiet legger opp til å få gjennomført et grundig avhør av den drapssiktede mannen allerede fredag. Politiet skal også avhøre vitner, men Solem sier politiet ikke har noen grunn til å tro at det vil komme flere pågripelser i saken.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede mannen. Solem ønsker foreløpig ikke å si om mannen i de første samtalene med politiet har erkjent drap.

– Det vil jeg ikke si per nå. Vi må komme tilbake med flere detaljer etter at vi har snakket med ham i avhør, sier politioverbetjenten.

Fengsling

Ansvarlig politijurist på saken vil vurdere varetektsfengsling av den siktede mannen i løpet av fredag. Det legges opp til at det blir fengslingsmøte i Oslo tingrett lørdag.

Politiet ber foreløpig ikke flere vitner melde seg, men dersom folk som så langt ikke er blitt kontaktet av politiet skulle mene at de sitter på informasjon som kan belyse saken, ber politiet dem om å ta kontakt.

– Vi har gjennomført rundspørring i natt og har en del opplysninger i saken, og det jobber vi konkret med i første omgang, sier Solem.

