Harnes og Betew dømt til fengselsstraffer – frikjent for drapsforbund

NTB Innenriks

Mens Betew ble dømt til fem år og fire måneders fengsel, ble Harnes dømt til fem års fengsel. Betew ble blant annet frikjent for drapsforbund, mens Harnes ble frikjent for drapsforsøk og drapsforbund.

Harnes ble dømt for oppbevaring av våpen og andre tiltalepunkter.

Lars Harnes var sammen med Betew tiltalt for å ha planlagt drap på Imran Saber. I retten hevdet Harnes at han bare ville skremme Saber da han dukket opp væpnet og maskert i garasjen hans.

Den omfattende dommen er på hele 179 sider, og bare utdrag av den ble derfor lest opp i Oslo tingrett fredag formiddag.

Ransplaner

Saken dreier seg om innførsel av i alt 50 kilo hasj og marihuana og 20 kilo av stoffet MDMA. Påtalemyndigheten har ment at Betew var lederen for den kriminelle ligaen som innførte narkotikaen til Norge. I tillegg skal flere av dem ha lagt planer om et spektakulært ran av en verditransport om bord i et fly på Gardermoen.

Betew ble pågrepet i august 2014, bare et drøyt år etter at han slapp ut av fengsel etter å ha sonet ti år av forvaringsdommen på 14 år som han fikk etter Nokas-ranet.

Operasjon Sult

Etter løslatelsen iverksatte politiet umiddelbart en større spaningsaksjon mot Betew, som gikk under navnet «Operasjon Sult».

Samme måned gikk politiet til aksjon mot det de mener er en kriminell liga og pågrep i alt 16 personer.

Blant vitnene i saken var tre danske politimenn som infiltrerte nettverket og som sto for overleveringen av narkotikaen til norske mottakere.

I retten hevdet forsvarerne til flere av de tiltalte at politiet hadde gått altfor langt i sine metoder, og at de gjennom ulovlig politiprovokasjon hadde lurt deres klienter til å begå kriminalitet.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket om politiet brøt loven, men har henlagt saken.