Fredag blir det klart hvem som får kystrute-anbud

NTB Innenriks

Avgjørelsen blir kjent på en pressekonferanse med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) klokka 14 fredag.

Samferdselsdepartementet har ikke villet si hvem eller hvor mange som har levert inn anbud på den såkalte kystruten, som i dag drives av Hurtigruten. Det er imidlertid kjent at selskapet ønsker å fortsette.

Også sunnmørsrederiet Havila har levert anbud på deler av ruten, ifølge Klassekampen.

Overfor Nord24 bekreftet Fjordline onsdag denne uka at rederiet var med i en tidlig fase, men trakk seg. Nettstedet erfarer også at Color Line var med, men valgte å ikke levere inn anbud. Rederiet Torghatten ønsker ikke å kommentere saken, mens Boreal bekrefter at de ikke er med.

Staten støtter driften av kystruten ved å kjøpe tjenester for rundt 700 millioner kroner i året. Dagens operatør har sikret seg enerett på navnet Hurtigruten, så et annet rederi kan ikke bruke det, selv om det skulle bli tildelt hele eller deler av ruten mellom Bergen og Kirkenes. Det skal fortsatt være 34 stopp på den tradisjonsrike ruten langs kysten.

(©NTB)