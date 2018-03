Arbeidsministeren tror ikke ledigheten vil falle like mye framover

NTB Innenriks

Ved utgangen av mars var det registrert 68.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 12.500 sammenlignet med mars i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,9 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent, ifølge ikke-sesongjusterte tall.

– Den registrerte ledigheten har gått mye ned gjennom hele fjoråret og så langt i 2018. Den er derfor grunn til å tro at den ikke vil falle like mye framover som det vi har sett det siste halvannet året, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i en kommentar til tallene.

Stabiliserer seg

Bruttoledigheten, som også omfatter arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, gikk ned med 300.

– Vi må tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne like lav registrert arbeidsledighet, målt som andel av arbeidsstyrken. Vi ser nå tegn til at ledighetsnivået er i ferd med å stabilisere seg, og vi venter at antall helt ledige vil falle saktere framover enn det vi har sett det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nedgang i alle yrkesgrupper

55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mars. Denne måneden var det i gjennomsnitt 790 personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere hos Nav hver virkedag.

Ledigheten er nå lavere enn i mars i fjor for alle yrkesgrupper. Størst er nedgangen innen ingeniør- og IKT-fag, med 33 prosent, og industriarbeid, med 27 prosent.

Den høyeste ledigheten var innen bygg og anlegg, med 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Så fulgte reiseliv og transport, med 4,1 prosent. Undervisning ligger i motsatt ende av lista, med en ledighet på 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Mest bedring i sørvest

Sammenlignet med mars i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker. Nedgangen er størst i Rogaland (31 prosent) og Vest-Agder (25 prosent).

Aust-Agder, Rogaland og Vestfold er fylkene med høyest arbeidsledighet i mars, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane, med 1,6 prosent.