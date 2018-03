Smittealarm på sykehuset i Førde

NTB Innenriks

17 pasienter ved sykehuset er rammet av omgangssyke og influensa, melder NRK. Smitten startet ved en avdeling for to uker siden, men har siden spredt seg. Torsdag var fem avdelinger ved sykehuset rammet: Ortopedisk, fødeavdelingen, intensiv og kirurgisk avdeling.

Også flere ansatte skal ha blitt smittet av den hissige magesyken. Ledelsen ved sykehuset har sendt ut brev til kommunene som sogner til sykehuset og til fastlegene for å begrense antall besøkende.

– Et av tiltakene nå før palmehelgen er å be pårørende om ikke å komme på besøk på sykehuset om det ikke absolutt er nødvendig. Vi skal ikke ha flere syke inn, og vi skal ikke smitte flere som allerede er pasienter, sier fagsjef Kristine Brix Longfellow i Helse Førde.

– Dette gjelder omgangssyke som smitter via dråpekontakt om vi for eksempel ikke vasker hendene våre skikkelig eller kommer i kontakt med spytt og slikt. Det er vanlig god håndhygiene som må til, både for de ansatte, men også for folk som kommer til sykehuset, sier fagsjefen.

(©NTB)