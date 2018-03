Sakkyndige i Valdres-saken: – Jentas død kunne ha vært unngått

NTB Innenriks

De sakkyndige, professor Finn Skårderud og overlege Sigrid Bjørnelv, leste opp sin rapport og forklarte seg for retten torsdag.

De to er blant annet blitt bedt om å vurdere om jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått behandling.

– De sakkyndige svarer et klart ja, sa Sigrid Bjørnelv.

Døde på hytte

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Moren er tiltalt for grov mishandling.

Ifølge rettsmedisineren som obduserte jenta, avviser legen at det var sannsynlig at jenta sto oppreist og kuttet grønnsaker ved kjøkkenbenken kort tid før moren ringte etter ambulanse. Han mener det er usannsynlig at hun var i stand til å stå oppreist. Han mener jenta kan ha dødd dagen før moren ringte til ambulansen, altså 30. desember.

Fikk ikke noe klart svar

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, ville vite om jenta var i stand til å løse julenøtter og sende SMS-er i tiden seks til tolv timer før hun døde, slik moren har forklart.

– Det er nesten umulig å svare på, sa overlege og psykiater Bjørnelv.

Angelica Heggelund var 157 centimeter høy og veide bare 21,7 kilo da hun ble obdusert. Hun hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på 8,8.

Hadde normalvekt på sommeren

De sakkyndige, begge eksperter på spiseforstyrrelser, har blitt bedt om å vurdere jentas næringsinntak i de siste månedene før dødsfallet, da hun og moren bodde på en hytte i Valdres.

De beskriver ei jente som hadde oppnådd det de omtaler som en normalvekt i august 2015 etter å ha vært innlagt på sykehus i Drammen.

– Svært lite næringsinntak

Jenta hadde et vekttap på rundt 50 prosent de siste månedene.

– Det innebærer et svært lite næringsinntak over tid, forklarte Finn Skårderud, som trekker fram at et vekttap på minst 30 prosent over tre måneder er blant argumenter som taler for innleggelse.

Rettssaken mot moren går for Valdres tingrett, men av praktiske årsaker er retten satt i tinghuset på Gjøvik. Også i april 2017 var saken oppe for retten, men behandlingen ble avbrutt da moren ble innlagt på sykehus etter et kraftig blodsukkerfall.

Den nå 46-årige kvinnen var til stede i rettssalen da en kvinne som holder foredrag om egne spiseforstyrrelser forklarte seg tidligere torsdag, men forlot rommet før de sakkyndige begynte.

