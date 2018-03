Rødt krever folkeavstemning om Acer

NTB Innenriks

– Når næringslivstoppene og partieliter både på høyre og venstre side er skjønt enige om noe, er det å la folk få si sin mening sannsynligvis det eneste som kan hindre at toppene får gjennomslag. Det er den viktigste erfaringen fra folkets nei til EU i 1994, sier Rødt-representant Bjørnar Moxnes.

Rødt fremmet derfor et forslag med følgende ordlyd i Stortinget torsdag: «Stortinget ber regjeringen avholde en rådgivende folkeavstemning om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer. Saken utsettes i påvente av resultatet fra folkeavstemningen.»

Moxnes viser til at det i så godt som alle partier som forsøker å banke gjennom Acer, i dag finnes motstandere. Han peker også på et utdrag fra Frps partiprogram for inneværende stortingsperiode, der det heter: «I ulike samfunnsmessig betydningsfulle saker ønsker Frp at innbyggerne skal kunne benytte seg av folkeavstemning.».

– Vi utfordrer Frp som sier at ved samfunnsmessige betydningsfulle saker er de for folkeavstemninger. Dette er en sak som handler om å avgi suverenitet. Denne saken kan få dramatiske konsekvenser for både strømpriser og industripolitikk. Hvis ikke dette er en sak av samfunnsmessig betydning, vet ikke jeg, sier Bjørnar Moxnes.

Han mener det han kaller såkalte garantier som Ap har forhandlet fram, er lite verdt så lenge de ikke er inngått med EU. Han påpeker dessuten at garantiene allerede før saken er ferdigbehandlet i Stortinget viser seg å være stadig mindre til å stole på.

– Kraftkabler er tykkere enn politikerløfter. Men i Arbeiderpartiets stortingsgruppe var det mange som ikke ønsket å stå bak forliket med regjeringa i dagens behandling. Om disse følger samvittigheten og ikke partipisken, kan utfallet se annerledes ut, sier Moxnes videre.

