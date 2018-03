Natt og Dag fikk kritikk av PFU for Jaquesson-satire

NTB Innenriks

I artikkelen «Topp 9 artige radikaliseringer», som ble publisert i november i fjor, skrev gratisavisen at Jaquesson angivelig skulle mene «at jødene står bak ISIS».

Kilden til satireartikkelen var en offentlig Facebook-tråd fra 2015, der Jaquesson stilte spørsmål om hvorfor IS ikke angriper Israel. Da Jaquesson ble konfrontert med uttalelsen i et intervju med Dagbladet senere samme år, avviste hun at kommentaren skulle tolkes som at hun mener at jødene står bak IS, skriver Kampanje.

Jaquesson klagde inn avisen for det hun mente var et brudd på to punkter i Vær varsom-plakaten: punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde og punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Sekretariatet i Pressens Fag var i utgangspunktet innstilt på å frikjenne Natt & Dag, men utvalget landet på at avisen hadde opptrådt kritikkverdig på det første punktet. Artikkelen utløste imidlertid ikke rett til samtidig imøtegåelse, slår utvalget fast.

– Natt & Dag har trukket en spissformulering av klagers opprinnelige utsagn langt, og PFU forstår at klager reagerer, het det i utvalgets innstilling.

Utvalget snudde og landet på kritikk etter at utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen fra VG varslet dissens.

– Natt og Dag slår dette fast som en faktuell opplysning før de kommer til det retoriske poenget til slutt. Jeg forstår at det er satt i en satirisk kontekst, men faktakontrollen må slå inn, sa han, ifølge Medier 24s referat.

