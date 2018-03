NRK: Norge samarbeidet med USA om å hacke russiske datanettverk

NTB Innenriks

NRK skriver at informasjonen framkommer av Edward Snowdens materiale fra NSA. Ifølge kanalen har USA og Norge siden 2011 hatt et samarbeid om spionasje i datanettverk.

NSA skal også ha hatt et særlig ønske om å skaffe informasjon om det russiske politiske lederskapet og den russiske forvaltningen av natur- og energiressurser.

Etterretningstjenesten har ikke ønsket å kommentere NRKs opplysninger.

Eldbjørg Løwer, leder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS), sier at utvalget «ikke kan kommentere E-tjenestens metodebruk i detalj, men utvalget er kjent med tjenestens metoder og hvordan metodene brukes».

