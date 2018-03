Mann og kvinne siktet for å ha hensatt kvinne i hjelpeløs tilstand

NTB Innenriks

Både mannen og kvinnen blir torsdag framstilt for varetektsfengsling i Glåmdal tingrett klokken 11 og 12.

Hvordan kvinnen døde, er foreløpig ikke kjent. Politiet ble varslet etter at noen hadde tilkalt ambulanse til en leilighet i en boligblokk på Langeland i Kongsvinger tirsdag denne uka. Den døde kvinnen ble sendt til obduksjon, og politiet har foreløpig vært tilbakeholdne med å kommentere saken.

Av berammingslistene til tingretten framgår det at de pågrepne er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Hvilken relasjon det er mellom de siktede og den avdøde kvinnen er ikke kjent, men politiadvokat Wigdis Hjalmarsen i Innlandet politidistrikt vil kunne gi ytterligere informasjon om saken etter at fengslingsmøtene er avsluttet.

Den pågrepne kvinnen har fått oppnevnt advokat Ove Herman Frang som sin forsvarer. Mannen, som bor i Kongsvinger, blir representert av advokat Jørn Mejdell Jacobsen.

– Min klient har vært i avhør og nekter straffskyld etter den siktelsen som foreløpig er tatt ut. Jeg forstår at politiet har vært tilbakeholdne med opplysninger i saken, og etterforskningsdokumentene er foreløpig også klausulert, så det er lite jeg kan si, sa Jacobsen til NTB onsdag.

Frang hadde onsdag kveld ikke møtt klienten og var da ukjent med hvordan hun stiller seg til pågripelsen.

– Omstendigheter rundt dødsfallet gjør at politiet mener det er riktig å etterforske nærmere for å klarlegge hva som er skjedd. Det er flere hypoteser politiet arbeider etter i saken, skrev politiet i en pressemelding onsdag kved.

Hjalmarsen opplyste onsdag at Innlandet politidistrikt så langt har stått for etterforskningen selv, men at det er opprettet kontakt med Kripos.

