Kasse merket «sprengstoff» funnet på brannsted i Oslo

Brannen har brutt ut i en sjakt som kommer opp fra fjellet opp mot den gamle Sjømannsskolen, og nødetatene er i gang med slukking. Trolig brenner det i en del bildekk og søppel, skrev politiet i Oslo i en Twittermelding ved 16-tiden torsdag.

Om lag en time senere meldte politiet at de hadde kommet over noe som kunne være sprengstoff.

– Vår bombegruppe er på vei for å avklare og håndtere dette. Som følge av dette er politiets sperringer utvidet av hensyn til allmennhetens sikkerhet. Blant annet er all trafikk, inkludert trikken, stanset i Kongsveien, skriver de på Twitter.

Operasjonsleder Tor Jøkling utdyper hva slags sprengstoff det er snakk om.

–Brannvesenet kom over en kasse merket «sprengstoff» i en kasse nedi sjakta. De varslet oss, som varslet bombegruppa. Brannvesenet har i mellomtiden trukket seg unna, så slukningsarbeidet blir litt utsatt, sier han til NTB.

Sjakta, som det fortsatt brenner i, er plassert slik at det ikke er fare for publikum.

–Det brenner og ryker bra, men det er ikke noe spesiell fare for publikum. Det er ikke snakk om noen evakuering av kontorer eller lignende i området foreløpig, sier Jøkling.

–Sperringene vi har satt opp, sørger for at publikum ikke kommer tett innpå, og det er politipatruljer ute ved alle sperringene slik at ingen skal kunne komme seg i nærheten ved et uhell, sier han videre.

