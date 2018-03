Greenpeace bordet norsk borerigg

NTB Innenriks

Avgangen er nå forsinket på grunn av at to aktivister har tatt seg inn på riggen, skriver Teknisk Ukeblad.

– Vi bruker de virkemidlene vi har for å få Statoil og norske myndigheter til å ta klimasituasjonen på alvor, sier leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

De to aktivistene gikk om bord like før klokken 8.00 torsdag morgen, og befinner seg fortsatt om bord ved 10-tiden. Aktivistene sender direkte fra riggen på sin Facebook-side. Greenpeace melder at all aktivitet er på riggen er stoppet.

I tillegg til de to om bord er det også flere aktivister i kajakker i farvannet rundt riggen.

West Hercules skal bore to letebrønner i Barentshavet i sommer, og har opsjoner på ytterligere fem letebrønner. Riggen eies av Seadrill og opereres av datterselskapet North Atlantic Norway Ltd.

Pressetalsperson Morten Eek i Statoil ønsker ikke å kommentere aksjonen direkte, men sier at de planlagte letebrønnene i Barentshavet er tildelt i tråd med praksis fra norske myndigheter.

– Jeg kan ikke si noe spesifikt om aksjonen, jeg har ingen verifisert informasjon om den. Men jeg vil oppfordre dem som vil demonstrere til å gjøre det i trygge og forsvarlige former, sier han.

