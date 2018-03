Brann i sjakt med sprengstoff i Oslo – uvisst når sperringer blir fjernet

NTB Innenriks

Dermed kan bli en god stund til politiet opphever sperringene rundt brannstedet, som strekker seg fra rundkjøringa ved Kongsveien/Mosseveien i Gamlebyen og helt opp mot Ekeberg.

–Politiet har liten frykt for at eventuelt sprengstoff i sjakten vil eksplodere som følge av brannen, men da vi ennå ikke kan få dette endelig avklart, velger vi å opprettholde våre sperringer for å ivareta folkets sikkerhet, skriver Oslo-politiet i en Twittermelding like før klokken 21 torsdag kveld.

De opplyser samtidig at trikken, som ble stanset en periode tidligere torsdag, nå går som normalt igjen.

Kasse med sprengstoff

Det var ved 16-tiden torsdag at politiet fikk melding om brannen i sjakta ved Kongsveien/Mosseveien. Midt i slukningsarbeidet oppdaget brannvesenet en kasse merket «sprengstoff» i sjakta, noe som gjorde at de valgte å ta en pause fra slukkingen mens bombegruppa undersøkte nærmere.

Ifølge politiet tyder mye på at det er nærmere 2 kilo dynamitt i kassen, men siden det fortsatt brenner, sliter de med å få undersøkt kassa. Som følge av dette har de besluttet å la brannen brenne ut av seg selv.

–Vi har bare frosset situasjonen og lar brannen gå sin gang. Det binder opp mye ressurser fra politi og brannvesen, men vi kan ikke bare la det stå der ubeskyttet og uten sperringer, sier operasjonsleder Tor Jøkling hos politiet i Oslo til NTB.

Ikke fare for publikum

Det har vært et jevnt siv av røyk fra sjakta siden brannen brøt ut, og ved 22-tiden røk det fortsatt like mye som det gjorde på ettermiddagen.

Politiet vil ikke spekulere på når brannen er over slik at sperringene kan fjernes, men håpet på å få vite mer torsdag kveld.

–Det siste er at vi muligens får bistand fra utenbys brannvesen som har droner som kan gi et oversiktsbilde av hva som er inni sjakta, og kanskje gi en pekepinn på hvor langvarig dette blir. Men de har ikke kommet ennå, sier Jøkling.

Sjakta det brenner i, er plassert slik at det ikke er fare for publikum så lenge sperringene er der. Det er ikke spredningsfare.

(©NTB)