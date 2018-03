Ap-kollaps i Bergen

NTB Innenriks

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) må se at partiet gjør sin dårligste bergensmåling siden 2011. Arbeiderpartiet, som i kommunevalget fikk 37,8 prosent av stemmene, får nå 22,2.

Høyre gjenopplever nivået fra fordums tider under Monica Mæland, og stiger fra 22,1 til 34,6 prosent. Frp øker 5,2 prosentpoeng til 13 prosent.

Frp og Høyre mangler nå bare to representanter fra å ha flertall alene i bystyret i Bergen.

– Hadde dette vært valget, ville de bare trengt ett støtteparti – enten KrF eller Venstre, påpeker Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til Bergens Tidende.

Dette er det beste resultatet for Høyre på Respons Analyses bergensmålinger på over fire år, og på over seks år for Frp.

– Vi er glade for at det går oppover igjen. Jeg husker da vi var på 20-tallet, og det er ikke umulig å klare igjen, sier Tor Woldseth (Frp)

Det er fortsatt halvannet år til kommunevalget som går av stabelen 9. september 2019.

