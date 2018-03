Stadig færre uten jobb i Norge 

NTB Innenriks

De sesongjusterte tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB) ble lagt fram onsdag. De viser at andelen arbeidsledige er den samme som i oktober i fjor, nemlig 4 prosent. I fjor sommer var AKU-ledigheten på 4,2 prosent.

– AKU-tallene var godt i tråd med forventningen, men de svinger en del fra måned til måned, så man skal ikke legge for mye vekt på tallene på månedsbasis, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære hos DNB Markets i en vurdering.

Samtidig har det i løpet av det siste året vært en økning i tallet på sysselsatte med 28.000 personer. Dette tilsvarer en økning i samlet sysselsetting fra 66,7 til 67,0 prosent.

SSB regner personer uten inntektsgivende arbeid som i løpet av de siste fire ukene har forsøkt å skaffe seg lønnet arbeid, som arbeidsledige.

Prognose: Videre fall

Samtidig la Nav onsdag fram en optimistisk prognose for utviklingen videre på arbeidsmarkedet.

Ifølge Arbeids- og velferdsetaten kommer ledigheten i Norge i løpet av de neste par årene til å til å falle til sitt laveste nivå siden før finanskrisen i 2008.

Hovedforklaringen er at Norge nå er inne i en moderat oppgangskonjunktur, skriver Nav i sin analyse.

– Vi venter derfor at den registrerte ledigheten fortsetter å gå ned, men saktere enn det siste året. Det skyldes at vi også venter at antall personer i arbeidsstyrken vil øke raskere i år og neste år enn det har gjort de siste årene, heter det.

Nav anslår at antallet helt ledige vil ligge på 64.000 personer i gjennomsnitt i år, noe som tilsvarer en ledighet på 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– I 2019 venter vi at antallet helt ledige vil ligge på 63.000 i gjennomsnitt, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Mot renteøkning

Fjære hos DNB Markets peker på at både AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten hos Nav har vært på vei ned i halvannet år, mens sysselsettingstallene er en del svakere enn i nasjonalregnskapet.

– Norges Bank legger mer vekt på nasjonalregnskapet og de registrerte ledighetstallene, som kommer på fredag. Sentralbanken har signalisert en 80 til 100 prosent sannsynlighet for at den setter opp renten i september. Vi tror det skal mye til for at den går vekk fra denne planen, sier hun.

To år etter at styringsrenten fra Norges Bank ble senket til rekordlave 0,5 prosent, varslet sentralbanksjef Øystein Olsen sist uke at det første rentehoppet kommer over sommeren. Mindre enn tre år fram i tid vil renten på et boliglån ligge rundt 4 prosent, mot rundt 2,5 prosent i dag, ifølge sentralbankens anslag.

Også i mange andre vestlige land er arbeidsledigheten på vei ned i takt med at veksten tar seg opp. Arbeidsløsheten i USA lå på 4,1 prosent i januar. I EU sett under ett var 7,3 prosent uten jobb.

I Tyskland og Frankrike var henholdsvis 3,6 og 9 prosent arbeidsløse. I Danmark lå arbeidsløsheten på 5,2 prosent, mens den i Sverige lå på 6,5 prosent i januar i år.

(©NTB)