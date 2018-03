Solberg: Farlig å bruke ekstremisters språk

NTB Innenriks

– Det er viktig at vi passer på at ikke språket vårt nører opp under konspirasjonsteorier, fortsatte Solberg, som svar på et spørsmål fra SV-leder Audun Lysbakken i Stortinget onsdag.

Lysbakken har reagert på at Solberg ba opposisjonen om å se over innleggene fra tirsdagens debatt om nå avgåtte justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg.

Solberg mener Lysbakken anklaget regjeringen for å lefle med høyreekstremisme.

– Jeg har gått gjennom mitt innlegg. Jeg står inne for hvert ord, forsikret Lysbakken.

Han ville vite om Solberg mente noen av innleggene i stortingssalen kan sammenlignes med Listhaugs Facebook-innlegg. Det avviste statsministeren; ikke noe av det som ble sagt, var i nærheten av Facebook-innlegget.

– Men summen av debatten i går var et forsøk på å slå regjeringen i hartkorn med høyreekstremisme i Norge, la hun til.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide hadde gjort hjemmeleksa statsministeren ga opposisjonen etter tirsdagens ordskifte.

– Når statsministeren ber meg gå hjem og se over innlegget, så gjør jeg det. Jeg synes faktisk det var overraskende godt, sa Hareide til latter fra salen.

Solberg var rask til å gi KrF-lederen godkjentstempel.

– Jeg har ingenting å si til innlegget fra i går, kvitterte hun.

