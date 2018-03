Sandberg får beskjed om å representere hele regjeringen

NTB Innenriks

– Er du minister for en regjering utgått fra tre partier, så representerer du alle. Det betyr at din retorikk må avspeile det de tre partiene mener og syns. Du kan ikke bare være for ditt eget parti, sa statsministeren i Stortinget onsdag.

Solberg har utpekt Per Sandberg (Frp) til midlertidig justisminister, etter at Sylvi Listhaug måtte gå av etter kraftig kritikk av hennes utspill på Facebook fredag 9. mars.

Per Espen Stoknes (MDG) mener imidlertid at Sandberg har samme hardtslående stil.

– Synes statsministeren at dette er en god måte å løse det mistillits-problemet som har oppstått rundt justisminister-rollen på, ville han vite.

Solberg tilføyde at hun mener Sandberg er en god statsråd og minnet om at han vikarierte som innvandrings- og integreringsminister for Listhaug da hun hadde foreldrepermisjon i fjor.

